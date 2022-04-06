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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения о том, что российские власти хотят убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу La Chaîne Info (LCI), сообщает РИА Новости.

«Нет. Это неправда», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. РИА Новости отмечает, что представитель Кремля говорил на английском языке, а его слова транслировали в переводе на французский.

За последние недели Владимир Зеленский, по словам представителей его офиса, пережил больше десяти попыток покушения. «Наша охрана занимается этими вопросами и устранением проблемных элементов, которые приходят сюда на охоту», — говорил о покушениях сам Зеленский в интервью российским СМИ, в том числе «Медузе».

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