Президент Украины рассказал о существовании плана на случай его гибели

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на случай его гибели существовал план, при котором страна не осталась бы без руководства в критический момент.

Выступая по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе, Зеленский, пишет «Украинская правда», напомнил, что подобные сценарии прописаны в законодательстве.

«Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — рассказал Зеленский.

Президент Украины признал, что угроза его жизни продолжает существовать. «Но пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю», — пошутил он.

В начале апреля представители офиса президента Украины заявили, что с начала российского вторжения на Владимира Зеленского было совершено более десяти попыток покушения. «Наша охрана занимается этими вопросами и устранением проблемных элементов, которые приходят сюда на охоту», — говорил о покушениях сам Зеленский в интервью российским СМИ, в том числе «Медузе». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу, отвечая на вопрос, планировала ли Россия убить Зеленского, заявил, что «это неправда».

События этого дня. Подробно

Война Восемьдесят девятый день

События этого дня. Подробно

Война Восемьдесят девятый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь