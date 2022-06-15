«Комитет против пыток» после ликвидации продолжит работу под названием «Команда против пыток»

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Правозащитное объединение «Комитет против пыток», который объявил о ликвидации после очередного включения в реестр «иностранных агентов», продолжит работу под названием «Команда против пыток». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России — не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой», — говорится в сообщении правозащитников.

10 июня Минюст России в третий раз включил «Комитет против пыток» в список «иноагентов». Впервые российские власти присвоили правозащитному объединению такой статус в 2015 году. Тогда межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток» ликвидировали, образовав вместо нее «Комитет по предотвращению пыток». В начале 2016 года Минюст объявил и эту организацию «иностранным агентом». Ее также ликвидировали, а «Комитет против пыток» работал в России без образования юридического лица.

«Комитет против пыток» был основан в 2000 году правозащитником из Нижнего Новгорода Игорем Каляпиным. Одним из последних резонансных дел, которым занимались правозащитники, стало преследование чеченскими властями семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева. В феврале Каляпин ушел из «Комитета», сейчас он является членом Совета по правам человека при президенте РФ.

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