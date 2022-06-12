Члены «Комитета против пыток» объявили о ликвидации организации после очередного признания «иноагентом»

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Члены правозащитного объединения «Комитет против пыток» приняли решение о его ликвидации после внесения в реестр «иностранных агентов». Об этом организация сообщила «Медузе».

В пресс-релизе подчеркивается, что статус «иноагента» не позволит юристам посещать суды, встречаться с представителями власти, в том числе с «депутатами, уполномоченными по правам человека в регионах, прокурорами и руководителями Следственного комитета».

«Пострадавшие от пыток и полицейского насилия фактически лишаются шанса добиться справедливости», — сказано в заявлении.

В то же время в объединении заявили, что не могут «бросить 188 дел, работа по которым ведется в настоящее время», и сообщат о своих планах «в ближайшее время».

Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток», основанная в 2000 году правозащитником Игорем Каляпиным, была признана иностранным агентом в 2015 году. После этого организацию ликвидировали, образовав вместо нее «Комитет по предотвращению пыток». Его также признали «иноагентом», после чего правозащитники ликвидировали и его, начав работать в России без образования юридического лица под старым названием.

Игорь Каляпин ушел из «Комитета против пыток» в феврале 2022 года из-за разногласий с коллегами по поводу путей дальнейшего развития организации.

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