Правозащитник Игорь Каляпин ушел из «Комитета против пыток»

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Правозащитник Игорь Каляпин ушел с поста председателя «Комитета против пыток». Об этом он рассказал в интервью .

Его увольнение не имеет отношения к истории с и произошло на фоне разногласий с коллегами, сообщил Каляпин.

«Разногласия возникли по поводу того, как организация должна развиваться дальше. Я считаю, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на ее основе также выстраивать общественно-политические действия», — пояснил он.

Каляпин предложил коллегам свой план действий. По его словам, пока «это было предложение — все были согласны, но когда я стал требовать исполнения — выяснилось, что к этому они не готовы».

«Все научились писать жалобы прокурору, в суд, в Следственный комитет. А тут надо что-то новое: с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать. Коллегам это очень не нравилось. Им просто было лень этим заниматься», — заявил правозащитник.

Преемником Каляпина на посту председателя организации стал Сергей Бабинец. Сам он по-прежнему остается членом Совета по правам человека при президенте РФ.

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Игорь Каляпин основал «Комитет против пыток» в 2000 году. Среди прочего организация занимается мониторингом соблюдения прав человека в Чечне. В декабре 2014 года офис «Комитета» в Грозном был разгромлен.

23 января 2022 года на фоне ситуации с преследованием семьи Янгулбаевых глава Чечни Рамзан Кадыров назвал правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы России задержать их.

Через несколько дней на двери подъезда и квартиры дома в Нижнем Новгороде, где живет мать Каляпина, повесили плакаты, направленные против него.

Из-за высказываний Кадырова о журналистах, правозащитниках и семье Янгулбаевых «Новая газета», «Комитет против пыток», а также юрист организации Абубакар Янгулбаев обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

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