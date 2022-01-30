В Нижнем Новгороде на двери дома 84-летней матери главы «Комитета против пыток» Игоря Каляпина повесили плакат, что ее сын «защищает террористов»

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Глава правозащитного объединения Игорь Каляпин сообщил в фейсбуке, что 29 января на двери подъезда и квартиры дома в Нижнем Новгороде, где живет его мать, повесили плакаты, направленные против него.

На плакате, который повесили на входной двери в подъезд, сказано: «Игорь Каляпин иностранный агент! Продал отечество за гранты США и Германии». Похожий плакат повесили на двери в квартиру матери правозащитника: «Игорь Каляпин защищает террористов! Позор иностранному агенту». Как отметил «Комитет против пыток», плакаты появились в доме, где прописан Каляпин.

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«Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят, — заявил Игорь Каляпин. — Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело [главы Чечни Рамзана] Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает».

23 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы России задержать их.

Кадыров сделал такое заявление на фоне ситуации с семьей Янгулбаевых. Ранее в январе чеченские силовики ворвались в нижегородскую квартиру родителей юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева — судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой. Силовики насильно увезли Мусаеву на допрос в республику, где ее отправили под административный арест по делу об оскорблении и нападении на полицейского в Грозном.

После критики методов чеченских силовиков Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов», потребовав их задержать и убить, если они окажут сопротивление. Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью, его сыновья тоже находятся за границей.

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