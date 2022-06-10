Минюст РФ объявил «иноагентом» «Комитет против пыток» (в третий раз)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Правозащитное объединение «Комитет против пыток» внесено в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции «иностранного агента». Соответствующий реестр Минюста РФ обновился вечером 10 июня.

Как отмечается, целями деятельности «Комитета против пыток» являются «представление интересов заявителя в органах следствия и суде; оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий».

За несколько часов до того, как «Комитет против пыток» попал в реестр Минюста, организация опубликовала отчет о своей деятельности весной 2022 года.

«Комитет против пыток» был основан в 2000 году правозащитником из Нижнего Новгорода Игорем Каляпиным. Одним из последних резонансных дел, которым занимались юристы «Комитета», стало преследование чеченскими властями семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Сейчас Каляпин является членом Совета по правам человека при президенте РФ.

В январе 2015 года Минюст РФ вносил межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток» в реестр «иноагентов». Из-за этого организацию ликвидировали, образовав вместо нее новую — «Комитет по предотвращению пыток». Но в январе 2016 года Минюст объявил и эту организацию «иноагентом». Ее также ликвидировали. После этого «Комитет против пыток» работал в России без образования юридического лица.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь