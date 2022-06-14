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В Екатеринбурге демонтировали работу художника Тимофея Ради «Жить прошлым!», которую он установил на крыше двух девятиэтажек двумя днями ранее, ко Дню России.

Судя по видео, опубликованному изданием E1, рабочие сбрасывали гигантские буквы с крыши на землю.

Тимофей Радя установил слова «Жить прошлым!» на крышах двух домов на проспекте Космонавтов, между памятником в виде зенитной ракеты и зданием с серпом и молотом на крыше. По его словам, когда в декабре 2021 года он начал подготовку к инсталляции, ему казалось, что эти слова — «точный диагноз», однако теперь он воспринимает их как «приговор».

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