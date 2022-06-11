«Путинский скачок цен». Джо Байден обвинил Россию в рекордной за 40 лет инфляции в США

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Президент США Джо Байден заявил, что цены в США в мае росли рекордными темпами из-за войны России против Украины. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

« сильно ударил в мае здесь и по всему миру: высокие цены на газ на заправках, цены на энергоносители и продукты питания составили около половины ежемесячного роста цен, а цены на бензин выросли на два доллара за галлон во многих местах с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине», — сказал Байден, выступая в Лос-Анджелесе.

Президент США призвал Конгресс в июне принять законопроект о сокращении расходов на перевозки. «И я призываю Конгресс принять закон о сокращении расходов для семей, таких как счета за электроэнергию и рецептурные лекарства», — сказал он.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что в странах Запада его именем стали называть инфляцию. «Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения. Цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители. Опять цены взлетели до небес. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем», — заявил Путин.

Инфляция в США в мае в годовом выражении составила 8,6%, что стало максимальным значением с декабря 1981 года.

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