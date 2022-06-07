Павел Чиков: у обвиняемых в распространении «ложной информации» о войне начали арестовывать имущество

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У четырех обвиняемых по новой уголовной статье о распространении «заведомо ложных сведений» об использовании российской армии арестовано имущество, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Речь идет об аресте банковских счетов, транспортных средств и квартир в собственности», — заявил он.

Правозащитник не назвал фамилий обвиняемых, но уточнил, что все они находятся за границей и объявлены в розыск.

Как отмечает Чиков, уголовно-процессуальный кодекс позволяет арестовывать имущество «для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа». По части 2 статьи 207.3 может быть назначен штраф от трех до пяти миллионов рублей. Максимальное наказание — от пяти до десяти лет лишения свободы.

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