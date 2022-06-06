Журналист Андрей Солдатов сообщил, что на него завели уголовное дело

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Журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на российских спецслужбах, сообщил, что против него возбуждено уголовное дело.

«Понедельник начался весело: все мои счета в российских банках под арестом, плюс обнаружил себя в базе розыска МВД. Дело возбуждено 17 марта 2022, дело, предположительно, ведет », — написал он в соцсетях.

По какой статье возбуждено дело, неизвестно. Солдатов отметил, что номер дела «отличается на несколько цифр от дела [журналиста] Майкла Наки и [основателя Conflict Intelligence Team] Руслана Левиева», которые обвиняются в распространении «ложных сведений» о применении российских вооруженных сил. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков предположил, что дело против Солдатова возбуждено по той же статье — 207.3 УК РФ.

Солдатов находится за пределами России.

Наиболее громкие публикации Андрея Солдатова и его соавтора Ирины Бороган в последние месяцы касались Службы оперативной информации и международных связей ФСБ, которая, по их данным, отвечала за предоставление президенту РФ Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

В начале марта Солдатов и Бороган писали, что глава службы генерал Сергей Беседа вскоре после начала войны был арестован. Другие источники называли эту информацию не соответствующей действительности и публиковали свидетельства того, что генерал находится на свободе.

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