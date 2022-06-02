Четыре человека были убиты при стрельбе в больнице в Оклахоме. Это 233-й случай массовой стрельбы в США с начала года

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В ортопедическом центре на территории больницы города Талса в штате Оклахома произошла стрельба, пишет CNN со ссылкой на городскую полицию.

Были убиты по меньшей мере четыре человека. Нападавший также мертв; предположительно, он покончил с собой. Несколько человек получили ранения при стрельбе. Кроме того, пострадавшие были среди тех, кто пытался в спешке покинуть здание.

Стрелок — мужчина 35-40 лет — был вооружен винтовкой и пистолетом. Его имя и мотивы пока не раскрываются. Однако полиция уже заявила, что место для стрельбы не было случайным.

«Он не просто решил найти больницу, полную случайных людей. Он сознательно выбрал прийти сюда, его действия были преднамеренными», — заявил сотрудник полиции Талсы Ричард Мюленберг, которого цитирует The New York Times.

По данным американской некоммерческой организации Gun Violence Archive, нападение в Талсе стало 233-м случаем массовой стрельбы в США с начала 2022 года. В результате этих инцидентов погибли более 260 человек.

Предыдущий случай массовой стрельбы произошел в конце мая в городе Ювалде в Техасе, где 18-летний старшеклассник открыл стрельбу в начальной школе. В результате погиб 21 человек, среди которых 19 детей и два учителя. Нападавший был застрелен.

После стрельбы в Ювалде президент США Джо Байден в очередной раз призвал ужесточить оборот оружия. «Мы как нация должны спросить себя, когда, ради бога, собираемся противостоять оружейному лобби? Я сыт этим по горло. Мы должны действовать», — заявил Байден.

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