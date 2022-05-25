«Я сыт этим по горло». Байден после стрельбы в школе в Техасе вновь призвал ужесточить оборот оружия
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Президент США Джо Байден выступил с обращением после стрельбы в начальной школе в Техасе, пишут The Hill и CNN.
Американский лидер выразил соболезнования семьям жертв. Он также в очередной раз призвал ужесточить оборот оружия, призвав законодателей «превратить боль в действие».
«Мы как нация должны спросить себя, когда, ради бога, собираемся противостоять оружейному лобби? Я сыт этим по горло. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню».
За ограничения на оборот оружия после стрельбы в Техасе также выступил бывший президент США Барак Обама, заявив, что Соединенные Штаты «парализованы не страхом, а оружейным лобби»
Накануне 18-летний старшеклассник открыл стрельбу в начальной школе города Ювалде, штат Техас. В результате погиб 21 человек, среди которых 19 детей и два учителя. Нападавший был застрелен.
Перед приходом в школу молодой человек выстрелил в свою бабушку. Она выжила, но находится в критическом состоянии.
Мотивы стрелка неизвестны. Как пишет CNN, перед тем, как совершить преступление, он отправлял знакомым фото своего оружия и публиковал их в инстаграме.
По данным правозащитников, с начала 2022 года в США произошли уже около 200 массовых убийств с использованием огнестрельного оружия.