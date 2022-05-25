В Техасе 18-летний старшеклассник открыл стрельбу в начальной школе Погибли 19 детей и два учителя, подозреваемый убит

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Дети садятся в школьный автобус под охраной сотрудников правоохранительных органов неподалеку от места стрельбы в Ювалде. 24 мая 2022 года. Marco Bello / Reuters / Scanpix / LETA

Обновлено. Количество погибших при стрельбе выросло до 21. Среди них 19 детей и два учителя, пишет техасское издание Austin American-Statesman со ссылкой на представителя властей штата.

В результате стрельбы в начальной школе Робба города , штат Техас, погибли не менее 14 учеников и один учитель, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт. По его словам, подозреваемый — 18-летний старшеклассник — также мертв. Его, предположительно, застрелили полицейские, прибывшие на место происшествия. Ранее в местной полиции заявляли, что стрелок задержан.

Еще 15 учеников были госпитализированы, заявили в больнице Ювалде. Помощь также оказывается 45-летнему мужчине, которого задела пуля. Двоих пострадавших перевезли в город Сан-Антонио. Там уточнили, что в университетскую больницу поступила 10-летняя девочка и 66-летняя женщина. Обе находятся в критическом состоянии. Кроме того, ранения получили два офицера полиции.

Прежде чем открыть огонь в школе, подозреваемый стрелял в свою бабушку, рассказал Эбботт. О ее состоянии не сообщается. Предполагаемого стрелка опознали как Сальвадора Ромаса. По данным властей, он бросил свой автомобиль и вошел в здание школы с пистолетом и, возможно, винтовкой. На данный момент следствие считает, что стрелок действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны.

Эбботт назвал случившееся «ужасной потерей» и «бессмысленным преступлением». По его словам, местные власти принимают срочные меры. В расследовании помимо полиции участвуют рейнджеры и Департамент общественной безопасности. Президент Джо Байден, который возвращается после рабочего визита из Азии, был проинформирован о случившемся. Он выступит с речью, когда прибудет в Белый дом.

Стрельба в Ювалде произошла через 10 дней после того, как 18-летний студент застрелил 10 человек в супермаркете американского города Буффало в штате Нью-Йорк. Почти все, в кого стрелял нападавший, были чернокожими. Полиция расследует случившееся как преступление на почве ненависти.

Что произошло в Буффало

18-летний студент проехал на машине 300 километров и убил 10 человек в супермаркете в Буффало Почти все, в кого он стрелял, были чернокожими

Что произошло в Буффало

18-летний студент проехал на машине 300 километров и убил 10 человек в супермаркете в Буффало Почти все, в кого он стрелял, были чернокожими

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