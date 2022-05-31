Bloomberg: из шестого пакета санкций ЕС иключили запрет на покупку европейской недвижимости для россиян

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Из нового пакета ограничений против России, который готовит Евросоюз, исключили запрет на покупку европейской недвижимости для россиян. Об этом 29 мая сообщили источники Bloomberg.

По их словам, от этой меры отказались под давлением Кипра.

О том, что Евросоюз собирается запретить продажу недвижимости россиянам в рамках шестого пакета санкций, Bloomberg сообщил в начале мая. По информации агентства, запрет не должен был коснуться россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в какой-либо из стран ЕС или в Швейцарии.

В марте некоторые страны Евросоюза приостановили программы, позволяющие россиянам получить гражданство и вид на жительство в обмен на инвестиции, зачастую в недвижимость. Это решение также поддержали в США, Канаде и Великобритании.

Основная мера шестого пакета санкций ЕС, анонсированного в начале мая, — запрет на покупку российской нефти. Но из-за позиции некоторых европейских стран (в первую очередь Венгрии), которые сильно зависят от поставок нефти из РФ, шестой пакет санкций до сих пор не удалось согласовать.

29 мая Bloomberg и Politico сообщили, что Еврокомиссия предложила убрать из шестого пакета санкций эмбарго на поставки нефти по трубопроводу, запретив лишь покупать нефть, которую перевозят по морю. Однако, по неофициальным данным, Венгрия не согласилась и на это.

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