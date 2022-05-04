Bloomberg: Евросоюз готовит запрет на продажу россиянам недвижимости. Он не коснется тех, у кого есть гражданство или вид на жительство в стране ЕС

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Шестой пакет санкций Евросоюза против России предусматривает запрет на сделки с недвижимостью в ЕС для российских граждан, сообщает Bloomberg.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство, российским гражданам, юридическим лицам и резидентам РФ запретят прямые и непрямые операции по продаже и иной передаче «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное в пределах территории Союза, а также на паи в коллективных инвестиционных фондах, позволяющие пользоваться таким имуществом».

Запрет не коснется россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в какой-либо из стран Евросоюза или в Швейцарии.

Шестой пакет санкций ЕС в отношении России 4 мая представила в Европарламенте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он включает, в том числе, поэтапное введение эмбарго на российскую нефть и отключение «Сбера» от SWIFT.

Для вступления санкций в силу потребуется их единогласное утверждение странами-членами ЕС. Самый спорный вопрос — нефтяное эмбарго: против него выступают Венгрия и Словакия. Для них, судя по сообщениям СМИ, будут предусмотрены послабления: они смогут закупать российскую нефть до конца 2023 года.

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