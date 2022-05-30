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Reuters: зять Ельцина Валентин Юмашев ушел с поста советника Путина, который занимал 22 года

Источник: Reuters

Валентин Юмашев покинул должность советника президента России Владимира Путина на общественных началах, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Одним из источников агентства стала Людмила Телень — первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра», в попечительский совет которого входит Юмашев.

Телень сказала, что Юмашев ушел с поста советника президента в апреле. «Это была его инициатива», — добавила она. Другой источник Reuters подтвердил, что Юмашев покинул должность в апреле.

Оперативно получить комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Reuters не удалось.

Валентин Юмашев в 1997-1998 годах занимал пост главы администрации президента России Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне.

О том, что Юмашев является советником Владимира Путина на общественных началах, стало известно в июне 2018 года. Дмитрий Песков тогда объяснял, что на этой должности Юмашев работает 18 лет.

В марте 2022 года с поста ушел еще один государственный деятель ельцинского времени Анатолий Чубайс. Он покинул должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, которую занимал на общественных началах. Сообщалось, что причиной стало его несогласие с войной в Украине. Сейчас Чубайс находится за границей, в России начали проверять его счета.

Кто такой Валентин Юмашев

Зять Ельцина Валентин Юмашев уже 18 лет работает советником Путина на общественных началах. Он хоть на что-то влияет?

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