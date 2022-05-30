Путин упростил выдачу гражданства РФ детям-сиротам из Украины. Киев заявлял, что Россия похищает украинских детей

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства детям-сиротам из Украины — в том числе из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ также касается детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц. Он вступает в силу со дня его подписания.

Подать заявление на получение гражданства для ребенка или недееспособного лица могут опекуны из числа граждан России, ДНР, ЛНР или Украины, а также руководители медицинских, образовательных и других организаций, которые находятся в ДНР, ЛНР или в Запорожской и Херсонской областях Украины, оккупированных российской армией после 24 февраля.

Киев обвинял Москву в «похищении» детей с украинских территорий и вывозе их в ДНР и ЛНР или в Россию. По версии украинских властей, речь идет как о детях-сиротах, так и о детях, у которых есть родители. По данным Офиса украинского омбудсмена на 26 мая, с начала войны в Россию были вывезены больше 238 тысяч несовершеннолетних.

В 2019 году Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а 25 мая 2022 года — для жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины. В городе Мелитополь Запорожской области уже 31 мая начнут принимать документы для выдачи гражданства РФ.

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