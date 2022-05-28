Сбербанк снизил ставки по ипотеке и потребительским кредитам

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Сбербанк с 28 мая снижает процентные ставки по потребительским кредитам — теперь минимальная ставка по ним составляет 15,9% годовых.

Эти условия доступны для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке, говорится в пресс-релизе кредитной организации. За май Сбербанк снизил процентную ставку уже дважды — в общей сложности на четыре процентных пункта.

Также с 30 мая Сбербанк понижает ставки по ипотеке для всех категорий клиентов — снижение составит до 3,3 процентных пункта в зависимости от программы жилищного кредитования.

«Ставка по базовым ипотечным программам на приобретение готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых. Более того, банк снизит размер первоначального взноса по ряду программ — теперь он составит от 15% стоимости недвижимости», — сообщает пресс-служба.

26 мая совет директоров Центробанка объявил о снижении ключевой ставки на 3 процентных пункта — с 14% до 11%. Причинами для пересмотра размера ставки регулятор назвал укрепление рубля и снижение инфляционных ожиданий населения.

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