Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11%
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Центробанк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — с 14 до 11%. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Комментируя свое решение, ЦБ отметил значительное замедление инфляции.
В пресс-релизе нет прогноза инфляции в 2022 году, но есть данные по ожиданиям на 2023 год (5,0–7,0%) и падение до 4% в 2024 году.
Регулятор также допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время. Следующее заседание, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоится в июне.
В конце февраля ЦБ резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Причиной этого регулятор назвал «кардинально изменившиеся внешние условия» для российской экономики.
Нынешнее снижение ставки стало уже третьим после рекордного подъема. 11 апреля ЦБ понизил ставку до 17%, 29 апреля — до 14%.