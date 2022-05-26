Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11%

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Центробанк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — с 14 до 11%. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Комментируя свое решение, ЦБ отметил значительное замедление инфляции.

В пресс-релизе нет прогноза инфляции в 2022 году, но есть данные по ожиданиям на 2023 год (5,0–7,0%) и падение до 4% в 2024 году.

Регулятор также допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время. Следующее заседание, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоится в июне.

В конце февраля ЦБ резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Причиной этого регулятор назвал «кардинально изменившиеся внешние условия» для российской экономики.

Нынешнее снижение ставки стало уже третьим после рекордного подъема. 11 апреля ЦБ понизил ставку до 17%, 29 апреля — до 14%.

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