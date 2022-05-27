Первый канал подал в суд на Google. Вероятно, из-за блокировки ютьюб-канала

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Первого канала к структурам Google — головной американской компании Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл».

Исковые требования в карточке дела не указаны, но как предполагает РИА Новости, которое обратило внимание на иск, вещатель требует восстановить доступ к своему ютьюб-каналу.

После начала войны в Украину видеохостинг YouTube объявил, что будет блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством. Среди прочих был ограничен доступ к ютьюб-каналам RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК и других СМИ.

Роскомнадзор обвинял YouTube в цензуре, называя его «инструментом в антироссийской информационной войне», а также ввел «меры понуждения» против видеохостинга за распространение «фейков» о войне.

22 мая стало известно, что сервис удалил более 70 тысяч роликов и девять тысяч каналов, связанных с войной в Украине. Среди удаленных оказались видео, где российское вторжение называлось «освободительной миссией».

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