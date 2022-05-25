Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Российского военного приговорили к 13 годам по статье о госизмене. Его обвиняли в сотрудничестве с украинской разведкой

Источник: ТАСС

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима старшего лейтенанта Руслана Артыкова, которого обвиняли в госизмене.

В суде заявили, что Артыков признал вину в полном объеме, передает «Коммерсант».

Артыков был задержан в 2019 году. Как утверждала ФСБ, он по заданию военной разведки Украины собирал «секретные сведения военного характера», «утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

В феврале 2021 года стало известно, что Руслан Артыков напал на сотрудника СИЗО «Лефортово». Как говорили тогда в Общественной наблюдательной комиссии, перед этим у арестованного случился нервный срыв.

Читайте также

Что такое госизмена и гостайна?

10 карточек

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь