Российского военного приговорили к 13 годам по статье о госизмене. Его обвиняли в сотрудничестве с украинской разведкой

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Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима старшего лейтенанта Руслана Артыкова, которого обвиняли в госизмене.

В суде заявили, что Артыков признал вину в полном объеме, передает «Коммерсант».

Артыков был задержан в 2019 году. Как утверждала ФСБ, он по заданию военной разведки Украины собирал «секретные сведения военного характера», «утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

В феврале 2021 года стало известно, что Руслан Артыков напал на сотрудника СИЗО «Лефортово». Как говорили тогда в Общественной наблюдательной комиссии, перед этим у арестованного случился нервный срыв.

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