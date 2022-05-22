Литва прекратила импорт российской электроэнергии

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Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. 22 мая оператор биржи Nord Pool прекратил торговлю российской электроэнергией единственного ее импортера в странах Балтии — группы Inter RAO, сообщает Delfi.

Потребности Литвы в электричестве будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта из Швеции, Польши и Латвии. По данным оператора Litgrid, вышеперечисленные страны в 2021 году обеспечили 83% от всего импорта электроэнергии в Литву.

Литва была последней страной Балтии, которая напрямую закупала российскую электроэнергию.

После начала российского вторжения в Украину страны Евросоюза приняли несколько пакетов санкций, в том числе запретив импорт угля из России. В новом пакете санкций, который начали рассматривать в апреле, но, на момент написания этой новости, не утвердили, предусмотрено эмбарго на поставки российской нефти.

Еврокомиссия 18 мая представила план реформирования энергетической системы для отказа от российских энергоносителей. Он включает в себя снижение потребления энергии, диверсификацию источников поставок и увеличение потребления возобновляемых источников энергии и развитие инфраструктуры.

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