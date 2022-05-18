Еврокомиссия представила план реформирования энергетической системы для отказа от российских газа и нефти. Он потребует более 200 миллиардов евро

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Еврокомиссия 16 мая опубликовала план реформирования европейской энергосистемы под названием REPowerEU, направленный на отказ от российских энергоносителей и на борьбу с климатическим кризисом.

Согласно официальному пресс-релизу, план включает снижение потребления энергии, диверсификацию источников поставок (как пишет Politico, российский газ постараются заменить поставками из США, Египта, Израиля и стран Персидского залива), увеличение потребления возобновляемых источников энергии и развитие инфраструктуры.

Воплощение плана требует вложения дополнительно 210 миллиардов евро до 2027 года. При этом в Еврокомиссии отмечают, что отказ от российских энергоносителей может сэкономить ЕС почти 100 миллиардов евро в год.

«REPowerEU поможет нам сохранить больше энергии, ускорить отказ от ископаемых источников энергии и, что важнее всего, запустить инвестирование на новом уровне», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз решил преодолеть зависимость от российского газа и нефти (составляющих соответственно 40% и 27% европейского потребления этих продуктов) после российского вторжения в Украину. Шестой пакет санкций против РФ, как ожидалось, будет включать эмбарго на покупки российской нефти, однако согласовать эту меру европейским странам пока не удалось.

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