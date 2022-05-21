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МИД назвал 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию. В списке Джо Байден, Морган Фриман и продюсер «Шрека»

Источник: МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ опубликовало поименный список граждан США, которым запрещен въезд в Россию.

МИД объяснил публикацию «поступающими запросами о персональном составе национального „стоп-листа“». В ведомстве не уточнили, в какой период времени в отношении людей из списка ввели визовые ограничения, при этом в перечне есть умершие люди (например, сенатор Джон Маккейн, который умер в 2018 году).

В список попал президент США Джо Байден, которому запретили въезд в Россию в марте 2022 года. В список, в частности, также вошли:

  • Хантер Байден, сын президента США;
  • Энтони Блинкен, госсекретарь США;
  • Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США;
  • Ллойд Остин, министр обороны США;
  • Уильям Бернс, директор ЦРУ;
  • Кристофер Рэй, директор ФБР;
  • Джеффри Катценберг, глава студии DreamWorks Animation, продюсер мультфильма «Шрек»;
  • Роб Райнер, актер и режиссер;
  • Брэд Смит, президент Microsoft;
  • Джордж Сорос, финансист и снователь института «Открытое общество»;
  • Роберт Мюллер, спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году;
  • Дэвид Аксельрод, глава избирательного штаба Барака Обамы во время обеих президентских кампаний.

Въезд в Россию среди прочего запрещен актеру Моргану Фриману. В сообщении МИДа уточняется, что в сентябре 2017 года актер записал «видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».

Кроме того, в списке есть несколько журналистов: Сьюзан Глассер (New Yorker), Брет Стивенс (The New York Times), Ник Пэтон Уолш (CNN) и Кевин Ротрок (главный редактор англоязычной «Медузы»).

Помимо этого в перечне упоминаются граждане США, которых в разные годы обвиняли в преступлениях, совершенных в отношении приемных детей из России.

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