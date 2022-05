МИД назвал 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию. В списке Джо Байден, Морган Фриман и продюсер «Шрека»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство иностранных дел РФ опубликовало поименный список граждан США, которым запрещен въезд в Россию.

МИД объяснил публикацию «поступающими запросами о персональном составе национального „стоп-листа“». В ведомстве не уточнили, в какой период времени в отношении людей из списка ввели визовые ограничения, при этом в перечне есть умершие люди (например, сенатор Джон Маккейн, который умер в 2018 году).

В список попал президент США Джо Байден, которому запретили въезд в Россию в марте 2022 года. В список, в частности, также вошли:

Хантер Байден, сын президента США;

Энтони Блинкен, госсекретарь США;

Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США;

Ллойд Остин, министр обороны США;

Уильям Бернс, директор ЦРУ;

Кристофер Рэй, директор ФБР;

Джеффри Катценберг, глава студии DreamWorks Animation, продюсер мультфильма «Шрек»;

Роб Райнер, актер и режиссер;

Брэд Смит, президент Microsoft;

Джордж Сорос, финансист и снователь института «Открытое общество»;

Роберт Мюллер, спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году;

Дэвид Аксельрод, глава избирательного штаба Барака Обамы во время обеих президентских кампаний.

Въезд в Россию среди прочего запрещен актеру Моргану Фриману. В сообщении МИДа уточняется, что в сентябре 2017 года актер записал «видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».

Кроме того, в списке есть несколько журналистов: Сьюзан Глассер (New Yorker), Брет Стивенс (The New York Times), Ник Пэтон Уолш (CNN) и Кевин Ротрок (главный редактор англоязычной «Медузы»).

Помимо этого в перечне упоминаются граждане США, которых в разные годы обвиняли в преступлениях, совершенных в отношении приемных детей из России.

