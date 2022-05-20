Депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева объявили «иноагентом» после того, как он получил 25 фунтов за возврат билета на поезд в Лондоне

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Депутата Госсовета Коми от КПРФ Виктора Воробьева объявили «иностранным агентом» из-за возврата денег за билет на поезд в Лондоне. Об этом он рассказал « » и « ».

Депутат предоставил журналистам фрагменты ответов Минюста, где говорится, что в марте 2020 года Воробьев получил две тысячи рублей от Великобритании. По словам Воробьева, речь идет о 25 фунтах стерлингов, которые он получил за возврат билета c лондонского вокзала «Виктория».

По версии Минюста, Воробьев также «опосредованно» получал деньги из иностранных источников. Среди такого «иностранного финансирования» указываются 90 тысяч рублей от , 70 тысяч рублей от «Новых региональных медиа» — юридического лица издания «7×7», а также еще 25 тысяч рублей от правозащитной организации . Эти деньги Воробьев получил в феврале 2021-го и ноябре 2020-го. В Минюсте утверждают, что все эти организации имеют иностранное финансирование.

Депутат отметил, что получил эти деньги от российских юридических лиц за помощь задержанным на митингах. «Следует заметить, что одним из оснований для исключения из реестра «иноагентов» является неполучение «иностранного» финансирования в течение года. Однако и деньги за возврат билета, и деньги от «Апологии протеста» и «7×7» были получены более чем за год до даты включения меня в реестр», — добавил Воробьев.

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Минюст РФ включил Виктора Воробьева в реестр СМИ-«иноагентов» 1 апреля. Тогда же «иностранными агентами» были объявлены еще семь человек, в том числе блогер .

«Новые региональные медиа» не числятся в списках «иноагентов». Проект «Апология» включили в реестр СМИ — «иностранных агентов» 6 мая. Правозащитный центр "Мемориал" был ликвидирован по решению суда 5 апреля.

24 марта члены Госсовета Коми лишили Воробьева права выступления на два заседания из-за антивоенного видео, где депутат, по их мнению, «дал неуважительную оценку деятельности депутатов-членов фракции «Единая Россия».

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