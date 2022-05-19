РБК: в Кремле решили не переносить единый день голосования и сохранить прямые выборы губернаторов, чтобы показать «нормальность ситуации» в стране

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В Кремле приняли решение не переносить единый день голосования, запланированный на сентябрь, и сохранить прямые выборы губернаторов. Об этом РБК заявили три источника, близкие к администрации президента, и федеральный чиновник.

По словам собеседников издания, прямые выборы должны будут сохраниться во всех регионах, где предусмотрен именно такой формат.

Два источника РБК сообщили, что решение ничего не менять приняли, потому что соцопросы демонстрируют высокий рейтинг президента, глав регионов и «Единой России».

«Никому ничего не угрожает, поэтому нет необходимости [что-либо менять]», — сказал один из них. По его словам, сохранение выборов в назначенные сроки и в прежнем виде демонстрирует «нормальность ситуации».

«Отсутствие выборов или какие-то изменения в их модели показывали бы, что в стране происходит что-то экстраординарное», — добавил второй собеседник издания.

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11 сентября в единый день голосования прямые выборы губернаторов запланированы в 14 российских регионах. Еще в одном — Адыгее — избрание главы республики через заксобрание. Выборы в заксобрания должны пройти в шести регионах, в городские думы — в 11.

В начале марта источники «Медузы», близкие к внутриполитическому блоку администрации президента, сообщали, что в России могут отменить или перенести губернаторские выборы. РБК и «Коммерсант» утверждали, что об отмене прямых выборов глав регионов Владимир Путин может объявить 27 апреля на заседании Совета законодателей. Однако этого не случилось.

17 мая председатель «Справедливой России» Сергей Миронов выступил в Госдуме с призывом отложить выборы в единый день голосования до конца войны в Украине. На следующий день о необходимости провести голосования в срок заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Как выяснила «Медуза», за отмену выборов выступают ФСБ и Совет безопасности, которые считают, что к осени рейтинг власти может серьезно упасть из-за последствий войны.

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