«Коммерсант» и РБК узнали о планах 27 апреля рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в России

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Об отмене прямых выборов глав регионов в России, по данным источников «Коммерсанта» и РБК, может быть объявлено на заседании Совета законодателей 27 апреля с участием президента РФ Владимира Путина.

Совет законодателей — совещательный и консультативный орган при Госдуме и Совете Федерации. В него входят спикеры обеих палат, их заместители, главы комитетов Госдумы и Совета Федерации, спикеры заксобраний регионов.

На заседании совета, пишет РБК со ссылкой на несколько источников, могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в единый день голосования, и стоит ли их проводить вообще. По словам одного из собеседников издания, речь может пойти об отмене прямых выборов только в этом году, а не о принципиальном возвращении к другой схеме.

Также, рассказали источники, существует вероятность, что губернаторам формально предложат решать вопрос о схеме выборов на свое усмотрение, но неформально рекомендуют отменить кампании.

Источники «Коммерсанта» также сообщили, что 27 апреля на Совете законодателей может быть рассмотрен вопрос об отмене прямых выборов губернаторов. Несколько глав регионов еще в марте просили Кремль рассмотреть сценарий, при котором избрание их на должность проходило бы через законодательные собрания, пишет газета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого «Коммерсант» попросил прокомментировать возможность обсуждения отмены прямых выборов глав регионов на заседании Совета законодателей, заявил: «Мы не можем сказать, будет ли такой вопрос обсуждаться 27 апреля».

О том, что в России могут отменить или перенести губернаторские выборы, запланированные на сентябрь 2022 года, «Медуза» писала еще в начале марта.

Губернаторские выборы в России уже отменялись в 2004 году после теракта с захватом заложников в школе Беслана. Выборы вернулись в 2012 году после протестов по поводу результатов выборов в Госдуму 2011 года. Их возвращение было одним из требований протестующих.

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