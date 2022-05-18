Александр Роднянский снимет сериал про Путина. Он будет основан на книге «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря
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Продюсер Александр Роднянский объявил о работе над сериалом про российского президента Владимира Путина, который будет основан на книге Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать».
Как пишет Variety, сериал будет посвящен тому, как «невзрачный бывший офицер КГБ превратился в одного из самых устрашающих политиков в мире».
По словам Роднянского, сравнившего сериал с «Карточным домиком», в центре повествования будет внутренняя эволюция Путина. «„Вся кремлевская рать“ покажет международной аудитории шаг за шагом, как разум Путина растворился в теориях заговора, и как люди вокруг него использовали его глубокие страхи и недоверие западным ценностям, которые он всегда считал циничной ложью», — заявил продюсер.
Информации о возможной дате выхода сериала пока нет.
Продюсер Александр Роднянский, уроженец Киева и один из самых влиятельных деятелей российского кино последних десятилетий, с началом российского вторжения в Украину уехал из России и открыто высказывается против войны.