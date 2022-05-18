Александр Роднянский снимет сериал про Путина. Он будет основан на книге «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря

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Продюсер Александр Роднянский объявил о работе над сериалом про российского президента Владимира Путина, который будет основан на книге Михаила Зыгаря .

Как пишет Variety, сериал будет посвящен тому, как «невзрачный бывший офицер КГБ превратился в одного из самых устрашающих политиков в мире».

По словам Роднянского, сравнившего сериал с «Карточным домиком», в центре повествования будет внутренняя эволюция Путина. «„Вся кремлевская рать“ покажет международной аудитории шаг за шагом, как разум Путина растворился в теориях заговора, и как люди вокруг него использовали его глубокие страхи и недоверие западным ценностям, которые он всегда считал циничной ложью», — заявил продюсер.

Информации о возможной дате выхода сериала пока нет.

Продюсер Александр Роднянский, уроженец Киева и один из самых влиятельных деятелей российского кино последних десятилетий, с началом российского вторжения в Украину уехал из России и открыто высказывается против войны.

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