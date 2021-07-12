Продюсерская компания Александра Роднянского будет снимать сериалы для Apple TV+

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Стриминговый сервис Apple TV+ и продюсерская компания AR Content , базирующаяся в Лос-Анджелесе, заключили договор о стратегическом сотрудничестве, говорится в пресс-релизе AR Content, поступившем в «Медузу».

«AR Content будет разрабатывать и производить для платформы Apple TV+ событийные сериалы на стыке различных культур и языков», — сказано в сообщении компании.

В рамках так называемого договора first-look сервис Apple TV+ получит право первым выбирать проекты, разрабатываемые AR Content, для производства и показа, а взамен предоставит «определенные гарантии», суть которых в пресс-релизе не раскрывается.

Издание Variety, первым сообщившее о сделке, пишет, что соглашение подразумевает создание нескольких шоу, в том числе на русском языке, действие которых происходит в России и за ее пределами. За производство шоу станут отвечать российские и зарубежные сценаристы и режиссеры.

Роднянский сказал Variety, что Apple TV+ стала первым крупнейшим стриминговым сервисом, который договорился о стратегическом партнерстве с компанией с российскими корнями.

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