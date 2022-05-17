МИД направил в Госдуму предложения о выходе России из ВТО и ВОЗ

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Министерство иностранных дел отправило в Госдуму список соглашений России с международными организациями для их возможной денонсации. Об этом, пишет «Парламентская газета», сообщил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

После выхода России из Совета Европы, сказал Толстой, «на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами».

Госдума, сообщил вице-спикер, вместе с Советом Федерации планирует «проанализировать и предложить денонсировать эти соглашения».

В марте Россия объявила, что больше не будет участвовать в работе Совета Европы и денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, после чего россияне больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Комитет министров Совета Европы 16 марта исключил РФ из этой организации, где она состояла 26 лет.

16 мая на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

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