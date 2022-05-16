В Госдуме предложили не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года

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Группа депутатов и сенаторов от «Единой России» во главе с Павлом Крашенинниковым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

В пояснительной записке сказано, что Генпрокуратура РФ может вплоть до 1 января 2023 года выплачивать денежные компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

Кроме того, авторы законопроекта предложили убрать из КоАП РФ, Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов, что постановления ЕСПЧ «являются основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам».

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации после выхода России из Совета Европы. ЕСПЧ уточнил, что россияне смогут подавать в суд жалобы на нарушения прав человека, если эти нарушения произошли до 16 сентября 2022 года. После этого срока также можно будет подать жалобу, но не на новые нарушения. Суд также должен рассмотреть уже поданные жалобы, по которым еще не приняли решений.

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