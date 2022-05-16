В Минобороны РФ заявили, что договорились об эвакуации раненых военных с «Азовстали»

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Минобороны РФ сообщило, что договорилось с украинской стороной о вывозе раненых украинских военных с территории заблокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Заявление ведомства цитирует «Интерфакс».

«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых», — сообщили в российском ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что в районе «Азовстали» введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске в ДНР.

Украинская сторона эвакуацию раненых с «Азовстали» пока не прокомментировала.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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«Азовсталь» — последняя точка сопротивления украинских военных в Мариуполе, который контролируют российские войска. В апреле президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать завод. Однако, как сообщает украинская сторона, Россия продолжает бомбардировки, обстрелы и попытки штурма предприятия.

В начале мая с территории завода при посредничестве ООН и Красного Креста эвакуировали несколько сотен мирных жителей. После этого власти Украины заявили о ведении переговоров по эвакуации еще 500 человек — медицинских работников и раненых.

Украинские военные, занимающие «Азовсталь», неоднократно заявляли, что не будут сдаваться в плен. В частности, 8 мая они сообщили, что могут быть «только эвакуированы» с завода, поскольку потратили «все ресурсы для эффективной обороны».

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