Минобороны Украины: в Харьковской области одно из подразделений теробороны ВСУ вышло к границе с Россией

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В Харьковской области бойцы одного из подразделений территориальной обороны ВСУ вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщает Минобороны Украины.

«227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы», — говорится в сообщении ведомства в .

Минобороны Украины опубликовало видео, где украинские военные стоят у пограничного столба. В ролике они, среди прочего, говорят, обращаясь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому: «Мы дошли, господин президент. Мы здесь. Мы на границе».

В то же время, отмечает «Украинская правда», военный на видео почему-то называет датой съемки 15 апреля, а не мая.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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Харьков находится в 25 километрах от границы с Россией. Российские военные вплотную подошли к городу в первый же день войны. 14 мая мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные покидают окрестности города. По его словам, с начала войны российским частям удалось лишь один раз занять небольшую часть города, но пробыли они там недолго. Минобороны РФ информацию об отводе войск из-под Харькова не комментировало.

Аналитики американского Института по изучению войны пришли к выводу, что Украина, вероятно, выиграла битву за Харьков, не позволив россиянам ни окружить, ни захватить город. По данным экспертов, российские подразделения в последние дни не пытались удержать свои позиции на фоне контратак украинских сил и отошли от города.

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