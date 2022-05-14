Мэр Харькова: российские войска покидают окрестности города и отходят в сторону границы

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Российские военные покидают окрестности Харькова. Об этом «Русской службе Би-би-си» заявил мэр города Игорь Терехов.

По словам Терехова, военные постоянно обстреливали Харьков, так как стояли очень близко от города, но сейчас обстрелов нет уже пять дней.

Сейчас в Харькове тихо, и люди постепенно возвращаются в город. Мы снабжаем всех жителей водой, газом и электричеством. Однако, к несчастью, многие жилые здания разрушены или повреждены. Так что в будущем нам придется проводить огромную реконструкцию.

Терехов также заявил, что с начала войны российским частям удалось лишь один раз занять небольшую часть города, и пробыли они там недолго.

Минобороны РФ информацию об отводе войск из-под Харькова не комментировало.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Аналитики американского Института по изучению войны 13 мая пришли к выводу, что Украина, вероятно, выиграла битву за Харьков. По данным экспертов, российские подразделения в последние дни не пытались удержать свои позиции на фоне контратак украинских сил и отошли от города.

Харьков находится в 25 километрах от границы с Россией. Российские военные вплотную подошли к городу в первый же день войны.

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