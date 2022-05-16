Генпрокурор Ирина Венедиктова: идентифицированы 45 россиян, которые «совершали зверства» в Украине

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об идентификации 45 человек из России, которые подозреваются в совершении военных преступлений на территории Украины.

На сегодняшний день у нас 45 опознанных людей из Российской Федерации, которые совершали зверства на территории Украины, но 11 600 фактов, по которым расследуются преступления. Наша задача — находить каждого.

Помимо военнослужащего Вадима Шишимарина, слушания по которого начнутся 18 мая, Венедиктова упомянула двух других российских военных, задержанных украинскими властями. Речь идет о водителе-заряжающем и наводчике «Града», которые, как утверждается, обстреливали объекты в Харьковской области. О передаче в суд их дела Генпрокуратура сообщила 7 мая. Их имена ведомство не называло.

В начале мая Ирина Венедиктова заявила об идентификации российского военнослужащего, якобы причастного к убийствам мирных жителей в Буче — Сергея Колоцея. Колоцей оказался жителем Беларуси; он отрицает не только причастность к преступлениям в Буче, но и службу в российских силовых структурах.

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