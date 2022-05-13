Пленного российского солдата, который обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области, впервые доставили в суд. Слушания по существу дела начнутся 18 мая

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Соломенский суд Киева назначил на 18 мая начало слушаний по делу против попавшего в плен российского солдата Вадима Шишимарина, который обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области. Об этом сообщает издание «Грати», которое вело трансляцию первого заседания 13 мая.

По ходатайству прокурора слушания пройдут в открытом режиме.

На заседании 13 мая Шишимарин рассказал, отвечая на вопросы судьи, что зарегистрирован в Усть-Илимске Иркутской области и служит в воинской части в Московской области.

21-летний Вадим Шишимарин обвиняется в том, что 28 февраля 2022 года он убил 62-летнего жителя села Чупаховка. На распространенном СБУ видео Шишимарин рассказывает, что после того, как его колонна попала под обстрел, он вместе с сослуживцами захватил частную машину, чтобы вернуться «в расположение лагеря». Согласно этому рассказу, по дороге они увидели мирного жителя, говорившего по телефону, и Шишимарину приказали выстрелить в него, что он и сделал.

Шишимарину вменяют нарушение законов и обычаев войны, совершенное в сочетании с умышленным убийством. Возможное наказание по этой статье — от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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