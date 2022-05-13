Пленного российского солдата, который обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области, впервые доставили в суд. Слушания по существу дела начнутся 18 мая
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Соломенский суд Киева назначил на 18 мая начало слушаний по делу против попавшего в плен российского солдата Вадима Шишимарина, который обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области. Об этом сообщает издание «Грати», которое вело трансляцию первого заседания 13 мая.
По ходатайству прокурора слушания пройдут в открытом режиме.
На заседании 13 мая Шишимарин рассказал, отвечая на вопросы судьи, что зарегистрирован в Усть-Илимске Иркутской области и служит в воинской части 32010 в Московской области.
21-летний Вадим Шишимарин обвиняется в том, что 28 февраля 2022 года он убил 62-летнего жителя села Чупаховка. На распространенном СБУ видео Шишимарин рассказывает, что после того, как его колонна попала под обстрел, он вместе с сослуживцами захватил частную машину, чтобы вернуться «в расположение лагеря». Согласно этому рассказу, по дороге они увидели мирного жителя, говорившего по телефону, и Шишимарину приказали выстрелить в него, что он и сделал.
Шишимарину вменяют нарушение законов и обычаев войны, совершенное в сочетании с умышленным убийством. Возможное наказание по этой статье — от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.