В Украине российского военнопленного обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области

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В Украине передано в суд дело против 21-летнего российского военнослужащего Вадима Шишимарина, который обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По версии следствия, 28 февраля Шишимарин был в составе колонны, которую разбили украинские войска. Вместе с четырьмя сослуживцами он, как утверждается, захватил частный автомобиль и заехал в село Чупаховку. В селе они увидели человека, который ехал на велосипеде и говорил по телефону, и, по словам Венедиктовой, убили его.

Один из военных приказал сержанту убить мирного жителя, чтобы тот не сообщал о них украинским защитникам. Тот сделал несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Шишимарину вменяют нарушение законов и обычаев войны, совершенное в сочетании с умышленным убийством. Возможное наказание по этой статье — от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Блогер Владимир Золкин, который снимает интервью с российскими пленными, 19 марта опубликовал разговор с Вадимом Шишимариным. В нем российский военный заявил, что после вторжения на территорию Украины он и его сослуживцы «просто катались» — «ни боев там не было, ничего». Затем, по его словам, российские военные по ошибке ранили своих, и была сформирована колонна с ранеными для возвращения в РФ. «Колонну обстреляли. Спустя сутки буквально я попал в плен — ну, сдался», — заявил он.

В начале мая Ирина Венедиктова заявила об индентификации российского военнослужащего, якобы причастного к убийствам мирных жителей в Буче — Сергея Колоцея. Колоцей оказался жителем Беларуси; он отрицает причастность не только к преступлениям в Буче, но и к службе в российских силовых структурах.

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