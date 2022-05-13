Лавров: Россия сомневается в безобидности желания Украины вступить в ЕС

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что безобидность желания Киева вступить в Евросоюз вызывает «серьезные сомнения» у российской стороны. Об этом, сообщает «Интерфакс», он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

ЕС из конструктивной экономической платформы «превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента», считает глава МИД РФ.

По его словам, в контактах с Москвой Киев заявляет, что готов обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления руководства Украины.

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После российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. После переговоров России и Украины в Стамбуле сообщалось, что Киев хочет прописать обязанность стран — гарантов безопасности (в том числе РФ) содействовать ее вступлению в Евросоюз. Неофициально сообщалось, что Москва согласна этому процессу не препятствовать.

9 мая Украина передала вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 12 мая заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому Unherd заявил, что Россия больше не видит разницы между вступлением Украины в Евросоюз и в НАТО.

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