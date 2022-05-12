Власти Украины решили национализировать «дочки» Сбербанка и «ВЭБ.РФ»

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Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять активы дочерних предприятий Сбербанка и госкорпорации «ВЭБ.РФ», находящиеся на территории страны. Об этом со ссылкой на решение СНБО и указ президента Украины Владимира Зеленского сообщает «Интерфакс».

Речь идет об активах в виде 99,8% акций Проминвестбанка, принадлежащих«ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка, принадлежащих Сбербанку.

Кроме того, изъятию подлежат финансовые активы в виде прав требования долга «ВЭБ.РФ» к Проминвестбанку на 930 миллионов гривен (около 31 миллиона долларов), Сбербанка к МР банку на 14,9 миллиардов гривен (около полумиллиарда долларов), а также другие активы этих «дочек».

Теперь указ Зеленского должен утвердить парламент.

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Верховная рада Украины приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на территории страны в начале марта. Документ предусматривает национализацию имущества и финансовых средств юридических и физических лиц из России.

25 февраля — на второй день российского вторжения — Нацбанк Украины отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Международный резервный банк и Проминвестбанк. В марте регулятор выступил с предложением изъять активы этих дочерних компаний Сбербанка и «ВЭБ.РФ».

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