Художницу Сашу Скочиленко, арестованную из-за антивоенной акции, перевели в другую камеру после жалоб на травлю

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Администрация СИЗО-5 в Петербурге после жалоб художницы Саши Скочиленко, арестованной по делу о «фейках» о российской армии, перевела ее в новую, двухместную камеру. Об этом сообщила ее адвокат Яна Неповиннова, посетившая Скочиленко 6 мая.

«Сейчас она живет с доброжелательной девушкой, с которой они уже строят быт, исходя из правил внутреннего распорядка, а не выдуманных правил недобросовестных женщин, которые также содержатся в СИЗО-5», — сказала адвокат. По словам Неповинновой, также администрация СИЗО обеспечила Скочиленко горячим безглютеновым питанием.

Во время ареста Саша Скочиленко столкнулась с психологическим давлением и травлей в СИЗО. Ее партнерша Соня Субботина утверждала, что в прежней камере ей запрещали есть и пить чай вне общего завтрака, у нее отбирали продукты, а также заставляли каждый день стирать одежду.

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В отношении Саши Скочиленко расследуют уголовное дело, которое возбудили из-за того, что она заменила ценники в продуктовом магазине на листовки с информацией о гибели мирных жителей в Мариуполе.

Защита Скочиленко просила не отправлять ее в СИЗО, поскольку у художницы биполярное аффективное расстройство и целиакия — непереносимость белка некоторых злаковых культур, при которой требуется строгая диета. В изоляторе самочувствие Скочиленко ухудшилось.

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