Арестованная из-за антивоенной акции художница Саша Скочиленко пожаловалась на травлю со стороны сокамерниц в СИЗО

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Петербургская художница Саша Скочиленко, арестованная по делу о «фейках» про российскую армию, столкнулась с психологическим давлением и травлей в СИЗО. Об этом заявила ее партнерша Соня Субботина, сообщение которой опубликовано в телеграм-канале «Свободу Саше Скочиленко!»

По словам Субботиной, Скочиленко перевели в новую камеру, где «старшая по камере» запретила ей есть и пить чай вне общего завтрака, обеда и ужина. Кроме того, «старшая» забрала часть продуктов девушки и хранит их у себя под кроватью. Другая часть хранится в холодильнике, который может открывать только «старшая». Кроме того, она заставляет художницу выбрасывать часть передаваемой ей еды, ссылаясь на то, что для нее нет места.

В один из дней к травле присоединились остальные женщины в камере. Саше стали постоянно говорить, что от нее плохо пахнет. Сокамерницы заставляют Сашу каждый день перестирывать всю свою одежду, включая обьемные свитера и теплый халат. Это занимает у нее половину дня и отнимает то время, в которое она могла бы писать письма друзьям и заявления по своему делу. Недавно ее заставили стирать вещи прямо с утра, из-за чего Саша снова пропустила завтрак.

Субботина добавила, что Скочиленко находится в «очень подавленном состоянии». «Она передала мне через адвоката, что не представляет, что от нее останется, если она проведет в таком месте еще 10 лет», — заявила девушка.

Сашу Скочиленко задержали 11 апреля из-за того, что она заменила в продуктовом магазине ценники на листовки с информацией об обстреле драмтеатра в Мариуполе и гибели мирных жителей города.

Адвокаты просили не отправлять Скочиленко под арест, указывая, что у нее биполярное аффективное расстройство и целиакия — непереносимость белка некоторых злаковых культур, при которой требуется строгая диета.

В изоляторе самочувствие Скочиленко ухудшилось. По словам Субботиной, художницу, в частности, беспокоят боли внизу живота и проблемы со сном.

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