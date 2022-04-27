Саша Скочиленко две недели находится под арестом из-за антивоенной акции. Ее здоровье все хуже, а близким не позволяют помочь художнице

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Петербургская художница Саша Скочиленко обвиняется в распространении «заведомо ложной информации» о действиях российских вооруженных сил в Украине из-за того, что размещала в «Перекрестке» вместо ценников антивоенные листовки. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Скочиленко находится под стражей более двух недель, с 11 апреля — тогда ее задержали у квартиры друга, куда, как следует из ее рассказа, ее заманили обманом. С начала ее преследования ее близкие, сторонники и адвокаты предупреждали, что ей необходима безглютеновая диета, нарушение которой несет серьезные риски для ее здоровья. Суд, избирая меру пресечения, это обстоятельство проигнорировал. По прошествии двух недель можно сказать, что опасения подтверждаются — передавать художнице подходящую еду удавалось далеко не всегда, и ее состояние, согласно рассказам адвокатов, ухудшается.

У Саши Скочиленко диагностирована целиакия — заболевание, при котором иммунная система реагирует на употребление глютена (белка, содержащегося в пшенице и некоторых других злаках) и повреждает слизистую тонкой кишки, что мешает всасыванию полезных веществ. Употребление пищи с глютеном (даже в небольших количествах) может вызвать симптомы (например, боль в животе и диарею). Также это может привести к развитию железодефицитной анемии, дефициту витамина B12, а также остеопорозу (заболевание, при которой костная ткань становится менее плотной и кости легче ломаются). У людей могут появляться симптомы недоедания и непереносимость лактозы. У людей с целиакией также немного повышается риск онкологических заболеваний.

До минувших выходных художница находилась в изоляторе временного содержания (ИВС), хотя решение об аресте (и помещении в СИЗО) было вынесено еще 13 апреля. В первые дни после суда якобы скорый перевод в СИЗО использовался сотрудниками ИВС как основание, чтобы не взять по крайней мере часть безглютеновой еды, которую пытались передать для Саши — это объясняли тем, что «при переводе в СИЗО большая часть продуктов задержанных уничтожается». В течение следующей недели в телеграм-канале в поддержку художницы несколько раз появлялись сообщения о том, что Скочиленко собираются перевести в СИЗО № 5, однако этого не происходило. 19 апреля для нее даже попытались сделать туда передачу, но оказалось, что ее в учреждении нет (в ИВС передачу тоже не взяли).

20 апреля адвокат Яна Неповиннова после встречи c художницей в ИВС рассказала, что из-за несоблюдения диеты арестованной стало «очень плохо», ее тошнило. К 25 апреля (к тому времени художницу все-таки перевели в СИЗО) состояние Скочиленко, по оценкам Неповинновой, еще больше ухудшилось: адвокат сказала, что на предыдущей встрече художнице «было намного лучше». «Сейчас она встретила меня со слезами: видно, что человек находится в очень нестабильном эмоциональном состоянии», — рассказала Яна Неповиннова.

По питанию все так же: никто не сделал специальную безглютеновую диету, в связи с чем Саша испытывает большие трудности с питанием. <…> То, чем ее кормят в СИЗО, она не ест, она даже не прикасается к этой еде, и она старается брать у соседей какую-то еду, или то, что у нее осталось — то немногое, что у нее осталось.

По самочувствию никаких улучшений нет. Она так же испытывает боли, ей очень плохо, и она очень боится нервного срыва, так как ее психоэмоциональное самочувствие на грани, как мне кажется. Она очень старается этого избежать и не поддаться тем обстоятельствам, которые ее окружают.

По словам адвоката, «в СИЗО она пока не получала ни одной передачи», а то, что было передано ей в ИВС, до СИЗО «не дошло». На следующий день партнерше Саши Скочиленко Соне удалось сделать передачу, однако многие продукты, по ее словам, сотрудники принять отказались: финики, протеиновые батончики, «белковую смесь для полноценного питания». «То есть, по сути, Саша сейчас будет питаться продуктами быстрого приготовления», — сказала она.

25 апреля региональное управление ФСИН заявило «Интерфаксу», что действующими нормами «не предусмотрено предоставление отдельного или индивидуального питания для лиц, которые нуждаются в безглютеновом питании», однако передачи продуктов без глютена «не запрещены» и будут приняты. Во ФСИН также заявили, что посылок для Скочиленко «не поступало». Сторонники художницы раскритиковали это заявление, отметив, в частности, что отправляли для Саши посылку с едой.

В поддержку Саши Скочиленко на сайте Change.org создана петиция, которую подписали более 100 тысяч человек. В ее защиту выступили Amnesty International и американский ПЕН-центр. Художник по костюмам Ксения Сорокина, получившая в этом году премию «Золотая маска» за работу над спектаклем «Финист Ясный Сокол», решила передать ей свою награду «в благодарность за все, что она делает». В Петербурге прошел благотворительный музыкальный фестиваль в поддержку художницы. Местный депутат Борис Вишневский призвал прокурора Санкт-Петербурга содействовать смягчению ей меры пресечения.

Отдельную петицию в поддержку Саши Скочиленко создали активисты и журналисты, занимающиеся темой психического здоровья. «Александра — человек, внесший огромный вклад в борьбу с предрассудками о психических расстройствах. В своей „Книге о депрессии“ она простым языком объяснила и показала, откуда берется и как лечится болезнь, от которой страдают миллионы россиян. Это было одно из первых русскоязычных произведений, призванных обратить внимание на болезнь, которой во всем мире болеют более 300 миллионов людей», — заявили они.

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