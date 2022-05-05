Глава Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два населенных пункта — Журавлевка и Нехотеевка — обстреляны со стороны Украины.

В Нехотеевке разрушен дом и гараж, написал Гладков в телеграм-канале, добавив, что «пострадавших среди мирного населения нет».

Обстрел, по словам губернатора, продолжается.

С начала войны в Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах, которые, по их словам, велись с украинской стороны. С 11 апреля в этих регионах, в том числе в Белгородской области, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

На территории Белгородской области за последние недели произошли: пожар на нефтебазе, пожаре на складе боеприпасов и пожар на объекте Минобороны РФ. В пожаре на нефтебазе власти РФ обвинили украинскую сторону, заявив, что предприятие обстреляли с вертолетов.

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