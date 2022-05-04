«Агентство»: экипаж крейсера «Москва» мог более чем наполовину состоять из срочников

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Экипаж крейсера «Москва» мог более чем наполовину состоять из военнослужащих срочной службы. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на два источника.

Один из источников, постоянно общающийся с родными членов экипажа «Москвы», утверждает, что на корабле было примерно 300 срочников. «Это обычная практика на всех кораблях, „Неустрашимый“, к примеру, с такой же комплектацией. Нужны матросы „принеси-подай“, все срочники ВМФ распределены по кораблям», — заявил он.

С оценкой, что около половины экипажа могли быть срочниками, согласились два офицера, ранее служившие на крейсере.

Крейсер «Москва» затонул 13 апреля. Украинские власти сообщали, что он был подбит ракетой, Минобороны РФ сообщало лишь, что на корабле случился пожар, не уточняя причин. Затонул он, по версии министерства обороны, при буксировке во время шторма.

Через несколько дней после инцидента Минобороны сообщило, что погиб один человек, еще 37 «пропали без вести». В то же время источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о 37 погибших и около 100 раненых.

Российские власти, в том числе президент Владимир Путин, в начале войны категорически отрицали, что в боевых действиях принимают участие солдаты срочной службы. После появления многочисленных свидетельств в СМИ в Минобороны признали «несколько фактов» присутствия срочников в войсках, заявив, что это произошло по ошибке.

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