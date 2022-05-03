МВД Приднестровья заявило, что в радиоцентре «Маяк» пытались устроить теракт с помощью беспилотника со взрывчаткой, «запущенного со стороны Украины»
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МВД самопровозглашенной Приднестровской республики заявило, что в ночь на 3 мая была предпринята попытка устроить теракт в радиоцентре «Маяк», сообщает РИА Новости. В заявлении, распространенном МВД, говорится, что «беспилотник со взрывчаткой запустили со стороны Украины».
Ранее о попытке устроить взрыв на территории «Маяка» с использованием беспилотного летательного аппарата сообщало местное телевидение.
«Грузовой дрон с двумя килограммами пластида и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью был нейтрализован. Взрывное устройство должно было быть приведено в действие дистанционно, с помощью радиосигнала», — говорилось в сообщении, которое процитировали российские государственные СМИ.
«Маяк», или Приднестровский радиотелецентр принадлежит ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
26 апреля МВД Приднестровья заявляло, что на территории радиоцентра «Маяк» были взорваны две радиоантенны, ретранслировавшие российские радиостанции. За день до этого сообщалось о серии взрывов в здании министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики.
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что «следы данных нападений ведут в Украину». Президент Молдовы Майя Санду в свою очередь возложила ответственность за взрывы на «противоборствующие силы» внутри Приднестровья. В Управлении разведки Минобороны Украины сочли, что это ФСБ России организовала провокации «для разжигания паники и антиукраинских настроений».