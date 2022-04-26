В Приднестровье взорваны две вышки, транслировавшие российское радио

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В поселке Маяк в Приднестровье взорваны две радиоантенны, сообщило МВД самопровозглашенной республики.

«Одна — мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — говорится в сообщении.

Взрывы произошло около 07:00, по имеющимся данным, пострадавших нет

В поселке Маяк находится Приднестровский радиотелецентр — один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР, обеспечивавших вещание на коротких и средних волнах практически на весь мир.

Приднестровский радиотелецентр принадлежит ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

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25 апреля серия взрывов произошла в здании министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики. Зданию был причинен ущерб, о пострадавших не сообщалось.

В Приднестровье живут примерно 460 тысяч человек, почти половина из них имеют российское гражданство. С 1992 года на территории самопровозглашенной республики находится российский миротворческий контингент.

22 апреля представители российского командования объявили, что в рамках «второй фазы спецоперации» планируется установить контроль над югом Украины, чтобы обеспечить выход в Приднестровье.

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