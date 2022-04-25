В здании министерства госбезопасности Приднестровья произошла серия взрывов
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В здании министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики в Тирасполе произошла серия взрывов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В результате инцидента в соседних зданиях оказались выбиты стекла. О пострадавших не сообщается.
Очевидцы сообщают, что рядом со зданием лежат несколько предметов, похожих на тубусы от гранатометов.
Правительство Молдовы фактически не контролирует территорию Приднестровской Молдавской республики с начала 1990-х годов; безопасность там поддерживают российские миротворцы. В ПМР живут примерно 460 тысяч человек, почти половина из них имеют российское гражданство.
В Минобороны РФ 22 апреля заявляли, что целью «второй фазы спецоперации» в Украине является контроль над югом Украины, который даст возможность получить выход в Приднестровье, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».