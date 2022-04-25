В здании министерства госбезопасности Приднестровья произошла серия взрывов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В здании министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики в Тирасполе произошла серия взрывов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

В результате инцидента в соседних зданиях оказались выбиты стекла. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы сообщают, что рядом со зданием лежат несколько предметов, похожих на тубусы от гранатометов.

Правительство Молдовы фактически не контролирует территорию Приднестровской Молдавской республики с начала 1990-х годов; безопасность там поддерживают российские миротворцы. В ПМР живут примерно 460 тысяч человек, почти половина из них имеют российское гражданство.

В Минобороны РФ 22 апреля заявляли, что целью «второй фазы спецоперации» в Украине является контроль над югом Украины, который даст возможность получить выход в Приднестровье, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь