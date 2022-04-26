В Приднестровье произошла серия взрывов. Власти республики заявили о терактах Минобороны России несколько дней назад говорило о «выходе к Приднестровью» после захвата юга Украины

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Министерство госбезопасности Приднестровья после обстрела Ministry of Internal Affairs of Transnistria / AP / Scanpix / LETA

В Приднестровье в течение суток произошла серия взрывов, которые власти непризнанной республики назвали терактами. Вечером 25 апреля здание министерства госбезопасности непризнанной республики в Тирасполе обстреляли из гранатометов, в результате чего в нем начался пожар, а в соседних домах взрывной волной были выбиты стекла.

Утром 26 апреля в поселке Маяк были взорваны две вышки, транслировавшие российское радио. Совет безопасности Приднестровья сообщил о нападении на воинскую часть в районе села Парканы (подробностей об этом нет). Источник «Интерфакса» днем 26 апреля также рассказал, что накануне вечером произошли два взрыва на территории авиапарка министерства обороны непризнанной республики. О пострадавших в результате этих инцидентов не сообщалось.

Источник в правительственных кругах Приднестровья заявил «Интерфаксу», что здание министерства госбезопасности обстреляли «три неустановленных лица», эти люди якобы приехали из Украины. Источник ТАСС выразил мнение, что «Киев хочет втянуть» Молдову и Приднестровье «в конфликт, разразившийся по его вине».

Президент Молдовы заявила о «внутренних противоречиях различных группировок в Приднестровье»

После серии взрывов Совет безопасности непризнанной республики ввел «красный» уровень террористической опасности и пообещал принять «неотложные меры для возможной эвакуации людей, приема пострадавших, организации экстренной психологической помощи, охраны имущества, оставшегося без присмотра».

Силовые структуры Приднестровья переведены на усиленный режим несения службы, на въезде в города установили блокпосты. Часть школ переведена на удаленный режим обучения, выпускные экзамены в них отменены. Также отменен парад в честь Дня Победы. «Массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях, небезопасно», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский.

Конфликт в Приднестровье начался в конце 1980-х годов. На фоне роста националистических и прорумынских настроений в Молдавской ССР на ее части была провозглашена Приднестровская Молдавская ССР со столицей в Тирасполе (ее не признали ни в Кишиневе, ни в Москве). После прекращения существования СССР непризнанное государство продолжило существовать как Приднестровская Молдавская республика (ПМР). В 1992 году конфликт перерос в открытое вооруженное противостояние, длившееся несколько месяцев. В результате конфликта погибли более тысячи человек. При посредничестве России было заключено перемирие, после чего в регион ввели российских миротворцев. С тех пор конфликт остается замороженным, попытки сторон его урегулировать ни к чему не приводят. ПМР де-факто является независимой, однако эта независимость не признана ни одной из стран — членов ООН.

Президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совета безопасности страны, по итогам которого было принято решение повысить уровень готовности всех служб и учреждений, отвечающих за обеспечение общественного порядка, а также увеличить интенсивность патрулирования и проверок в Молдове и на ее границах. Санду расценила инциденты как результат «внутренних противоречий различных группировок в Приднестровье, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации» и призвала «не провоцировать новые риски».

Служба информации и безопасности Молдовы призвала жителей «успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну».

В Кремле «внимательно наблюдают» за развитием ситуации в Приднестровье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, те новости, которые поступают оттуда, вызывают обеспокоенность», — отметил он, добавив, что контактов Владимира Путина с президентом Молдовы Майей Санду пока не планируется. Замглавы МИД России Андрей Руденко, в свою очередь, выразил надежду, что ответственные за взрывы понесут наказание, отметив, что Москве бы «не хотелось, чтобы в результате расследования выяснилось, что за этим стоят те же самые силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах».

Поврежденные антенны в поселке Маяк Transnistrian Interior Ministry / AFP / Scanpix / LETA

Минобороны России ставило задачу выйти к Приднестровью, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения»

Взрывы в Приднестровье произошли спустя три дня после того, как заместитель командующего войсками Центрального военного округа вооруженных сил РФ Рустам Миннекаев назвал одной из целей российской операции в Украине установление сухопутной связи с Приднестровьем. Он заявил, что там «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Однако нет никаких указаний на то, что российские войска в ближайшее время могут предпринять попытку выйти к Приднестровью. Российское наступление на юго-западе Украины было остановлено еще в марте в районе Николаева — подразделения ВДВ не смогли форсировать Южный Буг к северу от Николаева и были вынуждены отступить на территорию Херсонской области. В начале апреля на этот фронт перебросили дополнительные украинские силы из-под Киева, однако организованное ими наступление не принесло успеха.

С тех пор весь апрель на юго-западном направлении (в Николаевской, Херсонской областях и на юге Днепропетровской области) продолжаются локальные бои. Российская армия пока прочно удерживает плацдарм на правом берегу Днепра в районе Херсона и Новой Каховки, но прямо сейчас не помышляет о новом наступлении в сторону Одессы и Приднестровья. Пока нет никаких сведений о переброске дополнительных российских войск на это направление.

Российские войска в самом Приднестровье (Оперативная группа войск в ПМР) по меркам нынешней войны очень слабы: в непризнанной республике находятся два мотострелковых батальона и части управления и снабжения общей численностью менее двух тысяч человек. Только украинские части в самой Одессе (большая часть 28 механизированной бригады и части территориальной обороны, которые не принимают участия в боях вокруг Николаева, а охраняют побережье Черного моря и границу с ПМР) многократно превышают российскую группировку в Приднестровье.

Армия самой ПМР (менее 10 тысяч человек) численно примерна равна своему главному потенциальному противнику — армии Молдовы. Но ее сил совершенно недостаточно для того, чтобы существенно изменить положение в войне с Украиной — даже если решение об участии ПМР в войне будет принято.

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