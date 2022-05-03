Bloomberg: ЕС планирует больше сотрудничать с Африкой для замены российского газа

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Евросоюз намерен активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения импорта российского газа и сокращения зависимости от Москвы в энергетической сфере почти на две трети в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

Страны Африки, в том числе Нигерия, Сенегал, Ангола, «обладают в значительной степени нереализованным потенциалом в сфере сжиженного газа», говорится в проекте.

По данным агентства, Еврокомиссия может принять документ, расширяющий внешнее энергетическое взаимодействие, в конце мая в рамках мер по реализации плана по сокращению энергетической зависимости от России.

План ЕС по увеличению импорта сжиженного газа на 50 миллиардов кубометров и поставок трубопроводного газа из других стран, кроме России, на 10 миллиардов кубометров требует установления отношений с традиционными поставщиками на новых условиях и расширения торговли с появляющимися поставщиками, говорится в документе.

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Ключевые шаги по выполнению этого плана, отмечает Bloomberg, также включают реализацию соглашения с США на поставку в ЕС дополнительных 15 миллиардов кубометров сжиженного газа в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года.

Кроме того, ЕС собирается подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок сжиженного газа к лету 2022 года, а также поддержать удвоение пропускной способности «Южного газового коридора», который обеспечивает поставки из Азербайджана — до 20 миллиардов кубометров в год.

С 1 апреля власти России требуют, чтобы «недружественные страны», к которым российские власти относят в том числе и все государства Евросоюза, платили за поставки газа в российских рублях. Для этого иностранные покупатели должны открыть счет в Газпромбанке.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что в случае отказа от оплаты в рублях «действующие контракты будут остановлены». В Еврокомиссии посчитали, что выполнение этих требований России будет нарушением санкций, которые ввели на фоне российского вторжения в Украину.

В конце апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались платить за российский энергоноситель в рублях.

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